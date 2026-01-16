Fortalecen la frontera: Ejército Mexicano despliega más de 300 efectivos al norte de Sonora

Nogales, Sonora.- En un esfuerzo por consolidar la presencia de autoridades y robustecer la vigilancia en el norte de Sonora, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hizo el despliegue de más de 300 elementos del Ejército Mexicano hacia la franja fronteriza de la entidad. Esta acción forma parte de una estrategia diseñada para optimizar la capacidad de respuesta operativa a lo largo de uno de los corredores comerciales y migratorios de la región.

El general Francisco Javier Mercado Gamiño, comandante de la 45 Zona Militar, confirmó que este contingente tiene la misión de cubrir el extenso tramo que va desde el municipio de Agua Prieta hasta el de San Luis Río Colorado. La movilización de tropas, que se efectuó mediante vehículos oficiales desde tempranas horas de este viernes 16 de enero, busca reforzar la seguridad perimetral y ayudar en la inhibición de actividades ilícitas hacia Estados Unidos.

Este refuerzo no es un hecho aislado, sino que responde a un acuerdo diplomática que exige una mayor coordinación bilateral. Recientemente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos señaló la necesidad de transformar los compromisos diplomáticos en resultados tangibles. El objetivo de esta cooperación binacional es desarticular las cadenas logísticas de las redes delictivas, con un énfasis particular en el tráfico de fentanilo y otras drogas.

Refuerzan frontera: llegan más de 300 soldados del Ejército a Sonora



Más de 300 elementos del Ejército Mexicano arribaron a la franja fronteriza entre Sonora y Estados Unidos como parte de un operativo para reforzar la seguridad y combatir delitos transfronterizos.



El… pic.twitter.com/OWgFCVcT5K — El Mitotero (@elmitoteromx) January 17, 2026

Desde una perspectiva logística, este nuevo arribo de efectivos se suma a las capacidades ya instaladas en Sonora. Cabe recordar que, el año pasado, se ejecutó una maniobra similar con el envío de tropas a Hermosillo para atender zonas prioritarias como Caborca. Con la incorporación de estos 300 nuevos elementos, la fuerza de tarea actual sube a más de mil 900 soldados desplegados a lo largo de los más de 500 kilómetros de frontera compartida con Arizona.

Las autoridades castrenses han reiterado que estas acciones se alinean con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal. De esta manera, el Ejército Mexicano trabaja en estrecha coordinación con la Guardia Nacional y otras instancias de seguridad pública, manteniendo un enfoque preventivo y de contención que permita cumplir con los acuerdos internacionales y preservar el orden en una zona estratégica para la soberanía nacional.

La abnegación es el sacrificio del soldado mexicano por la Patria; es el cumplimiento del deber en cualquier hora, clima o terreno sin esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del deber cumplido.



Personal perteneciente a la 42/a. Zona Militar se encuentra realizando… pic.twitter.com/KV2RxhcFCr — @Defensamx (@Defensamx1) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui