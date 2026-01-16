FUERTE accidente en San Pedro Garza García: Hombre choca contra tienda y deja empleada herida

San Pedro Garza García, Nuevo León.- La noche de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicio de Emergencia, desplegaron un operativo en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular. el conductor de un auto particular se impactó contra una tienda de conveniencia. Este siniestro dejó una víctima herida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el jueves 15 de enero de 2026, alrededor de las 21:47 horas, tiempo local, en una tienda ubicada dentro de una Plaza Comercial localizada en el cruce de las avenidas Valle de San Ángel y Roberto Garza Sada, en la colonia Carrizalejo. En ese punto, un adulto mayor que conducía una camioneta perdió el control del vehículo y terminó impactándose directamente contra la parte frontal del negocio.

Madrugada MTY: auto destroza tienda en #SanPedro

Un error habría generado el accidente.



Noticiero con @GerardoBurgoa y @BrisseidaMoya en @ImagenTVMTY pic.twitter.com/NG27N2bA0t — Imagen Televisión Monterrey (@ImagenTVMTY) January 16, 2026

Información preliminar señala que el conductor, un hombre de 83 años de edad, manejaba una camioneta Toyota color gris cuando, por causas que aún no han sido esclarecidas, salió de su carril y se proyectó contra el inmueble. El fuerte choque provocó daños estructurales visibles en el área de acceso del comercio y dejó a una empleada lesionada: se trata de una joven de 21 años que estaba laborando al momento del accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al sitio le brindaron atención prehospitalaria, luego de que presentara un golpe con aparente deformidad en una de sus extremidades inferiores. La afectada permaneció bajo observación médica en espera de ser trasladada a un hospital para una valoración más exhaustiva.

Tras el impacto, el área fue acordonada por elementos de Vialidad y Policía Municipal, quienes restringieron el paso vehicular y peatonal para evitar riesgos adicionales. Al mismo tiempo, personal de Protección Civil de San Pedro y de Protección Civil de Nuevo León realizó una inspección en el inmueble para descartar daños que representaran un peligro para la zona, especialmente en la estructura frontal del local.

#Seguridad | Cae 'El Trini', presunto líder del grupo delictivo de Los Cabrera, junto a su pareja en Chihuahua uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/cBtQ6bto9d — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

Una vez controlada la situación, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada, además de realizar labores de limpieza y retiro de escombros. Las autoridades informaron que se inició una investigación para determinar las causas del accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui