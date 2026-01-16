García Harfuch niega expansión del Tren de Aragua; confirma nexos con la Unión Tepito en CDMX

Ecatepec, Estado de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex). Este viernes 16 de enero de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, habló sobre el grupo conocido como Tren de Aragua, el cual mantiene nexos con organizaciones delictivas de la Ciudad de México (CDMX).

Durante su intervención, el titular de Seguridad Federal explicó que las investigaciones realizadas por el Gobierno Federal han permitido identificar alianzas del Tren de Aragua con grupos locales, particularmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde operan diversas células delictivas. Detalló que estas conexiones no representan una operación independiente del grupo extranjero, sino una colaboración con organizaciones ya establecidas en la capital del país.

#EnLaMañanera | Omar García Harfuch, titular de Seguridad, descarta que haya expansión del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en México: “Tiene alianzas con grupos locales, sobre todo en #CDMX” pic.twitter.com/JYzp2tmMed — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) January 16, 2026

En ese contexto, señaló que la Unión Tepito es uno de los principales grupos con los que se han detectado vínculos: "Principalmente (alianzas) con grupos locales de la Ciudad de México, tienen vínculos con grupos locales en Cuauhtémoc, Unión Tepito, etcétera"

El secretario de Seguridad precisó que, aunque el Tren de Aragua tiene presencia en once entidades del país, es en la zona centro, especialmente en la CDMX, donde se ha registrado el mayor número de detenciones relacionadas con esta organización criminal. Indicó que la detención más reciente fue anunciada el martes 13 de enero, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', y forma parte de una serie de operativos realizados por autoridades federales y locales.

Delitos investigados y sentencias en proceso

De acuerdo con García Harfuch, las personas detenidas por su presunta relación con el Tren de Aragua están vinculadas con delitos de alto impacto, como explotación sexual, feminicidio y narcotráfico. Señaló que algunos de estos casos ya cuentan con sentencias dictadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), correspondientes a detenciones realizadas al inicio del actual gobierno.

Pese a la confirmación de estos nexos, el titular de la SSPC descartó que exista una expansión significativa o alarmante del Tren de Aragua en México. Aclaró que lo que ha aumentado no es su presencia territorial, sino el número de detenciones, derivado del fortalecimiento de las acciones de inteligencia y coordinación entre dependencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui