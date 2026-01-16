Le dan TIRO DE GRACIA dentro de una tienda; hombre es ejecutado mientras jugaba tragamonedas en León

León, Guanajuato.- La noche del pasado jueves 15 de enero de 2026, un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba jugando en una máquina tragamonedas al interior de un negocio de abarrotes. De acuerdo con información de Milenio, los hechos ocurrieron sobre la calle Río Balsas, muy cerca del bulevar Venustiano Carranza, ubicado en la colonia San Miguel, en León, Guanajuato.

El ataque se registró alrededor de las 19:30 horas, cuando la víctima se encontraba tranquilamente dentro de la tienda; sin embargo, de pronto un sujeto armado ingresó al lugar y, sin pensarlo dos veces, le disparó en la cabeza. Evidentemente, vecinos de la zona se percataron de lo ocurrido debido a las detonaciones y, al salir alarmados de sus viviendas, se encontraron con el individuo tendido dentro del establecimiento.

Minutos después arribaron paramédicos al sitio, aunque lamentablemente, tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el occiso no ha sido identificado; no obstante, según el medio antes citado, tenía aproximadamente 50 años de edad. En TRIBUNA como siempre estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Un poco más tarde llegaron elementos de seguridad, quienes se encargaron de acordonar la zona para evitar su contaminación, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias. Las investigaciones apenas comenzaron y, aunque no se reportan personas detenidas, de manera extraoficial se presume que el responsable huyó junto a un cómplice a bordo de una motocicleta.

De hecho, trascendió que cuando ya se encontraban todas las autoridades en el sitio donde ocurrió el crimen, de manera repentina se aproximaron familiares del fallecido, y uno de ellos se refirió a la víctima llamándolo "padre". Asimismo, como parte del protocolo, dicha persona fue retirada por los uniformados, ya que era necesario preservar la escena y evitar afectar la labor pericial. En el lugar se logró asegurar casquillos percutidos de arma corta.

