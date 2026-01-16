Lo sacaron de su domicilio y apareció muerto; detienen a uno de los responsables en Edomex

Villa de Allende, Estado de México.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) efectuaron la detención de un individuo identificado como Andrés 'N', quien es señalado por su probable intervención en el delito de secuestro agravado. Esta acción judicial responde al cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de los hechos delictivos ocurridos a principios de octubre de 2025 en la zona de Villa de Allende.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Agente del Ministerio Público, el suceso tuvo lugar el pasado 3 de octubre en la comunidad de San Juan Buena Vista. Las indagatorias establecen que la víctima, un masculino, se encontraba al interior de su domicilio cuando un grupo de aproximadamente seis sujetos, entre los que presuntamente se encontraba el hoy detenido, arribó al sitio a bordo de dos vehículos.

Mediante el uso de armas de fuego y bajo intimidación, los individuos privaron de la libertad a la víctima, obligándola a subir a una de las unidades automotoras para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido. Las diligencias realizadas por la institución confirmaron que, al día siguiente de la sustracción, el cuerpo de la víctima fue localizado sin vida en la localidad de Ojo de Agua, Palizada, dentro de la misma demarcación municipal.

A raíz del hallazgo, la Fiscalía mexiquense desplegó diversos trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron identificar a Andrés 'N' como un posible partícipe en la comisión de este ilícito. Con los datos de prueba recabados, la Representación Social solicitó a un juez el mandamiento judicial correspondiente, el cual fue ejecutado recientemente por agentes de la Policía de Investigación.

#Detenido.



Por su probable participación en el delito de secuestro agravado, agentes de la #FiscalíaEdoméx cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como Andrés “N”, quien habría privado de la libertad a la víctima en el municipio de… pic.twitter.com/u4zZvD6tFI — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 17, 2026

Tras su aseguramiento, el imputado fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Valle de Bravo. En dicho recinto quedó a disposición de la autoridad judicial, quien será la encargada de determinar su situación legal en los plazos constitucionales establecidos. Cabe mencionar que al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM