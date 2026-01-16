Persona MUERE atropellada durante la madrugada; colapsa tránsito en Coacalco, Edomex

Coacalco, Estado de México.- La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un operativo en la avenida José López Portillo, a la altura de Plaza Coacalco, luego de que se reportara un fatal accidente: un vehículo atropelló a una persona. Por desgracia, la víctima perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, viernes 16 de enero, alrededor de las 4:00 horas, tiempo local cuando una persona fue atropellada mientras se encontraba en las inmediaciones de este complejo comercial, ubicado en los límites del municipio de Coacalco. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Coacalco, de la Policía Estatal del Edomex y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Personal de tránsito aseguró el perímetro para iniciar con las diligencias correspondientes, mientras que los socorristas revisaron a la víctima. Pese a sus intentos por atenderla, solo señalaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido. Elementos de seguridad implementaron cortes a la circulación y maniobras para desviar el tránsito, lo que provocó que la circulación quedara prácticamente detenida por varios kilómetros, especialmente en sentido hacia La Quebrada. Automovilistas reportaron largas filas y tiempos de traslado significativamente mayores a los habituales.

Esta madrugada, una persona murió atropellada sobre la vía José López Portillo, a la altura de Plaza Coacalco. #EdoMex.



QEPD pic.twitter.com/NxhMSKCaUS — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 16, 2026

El cuerpo de la víctima fue levantado por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM), quienes llevarás los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de Ley. Las autoridades señalaron que abrirán una nueva carpeta de investigación por este crimen, del cual aún no hay reporte de personas detenidas. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui