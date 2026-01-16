Privado de la libertad logra huir, aborda transporte público y denuncia a los responsables en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes 16 de enero de 2026, una persona que había estado privada de la libertad en una vivienda ubicada en la Cerrada Saratoga, del fraccionamiento California Residencial, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, logró escapar luego de que sus captores se distrajeran, a pesar de que en ese lugar la mantenían no solo esposada, sino incluso amordazada.

De acuerdo con información extraoficial, lo primero que hizo el individuo una vez que se encontró en la vía pública fue abordar una unidad de transporte público y dirigirse a la comandancia San Bosco de la Policía Municipal para presentar la denuncia correspondiente. Afortunadamente, dos hombres ya se encuentran detenidos, y tanto los presuntos responsables como armas de fuego fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

De hecho, se presume que cuando la víctima subió al camión aún llevaba las manos sujetas, por lo que fue el propio conductor de la unidad quien decidió trasladarlo hasta su destino. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles respecto al caso; sin embargo, en este medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que pudiera surgir en las próximas horas.

Los responsables están detenidos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado al respecto, aunque es un hecho que las averiguaciones no han concluido y se espera que próximamente se conozca más información sobre este delito. Es importante destacar que en la capital del estado los índices delictivos van en aumento, ya que diariamente se registran nuevos homicidios, robos con violencia, levantones e incluso casos de violencia familiar.

En otro asunto completamente distinto, la noche de ayer, jueves 15 de enero de 2026, se activó el código rojo en la zona sur de la ciudad, lo que generó un fuerte despliegue de los cuerpos de seguridad. Con el paso de las horas se confirmó la muerte de un hombre tras un ataque armado en el fraccionamiento Mallorca, en el cruce de la Cerrada Inca y Cerrada Santanyi. Cabe destacar que la víctima fue identificada de manera extraoficial como Óscar, de 36 años de edad, alias El Pelón.

Fuente: Tribuna del Yaqui