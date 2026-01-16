Procesan al 'Miguelillo', acusado de ataque armado contra mujer y hombre al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Tras la captura de un hombre llamado Miguel 'N', de 26 años, alias de 'Miguelillo' y/o 'Miguelito', el organismo procurador de justicia formuló imputación por el delito de tentativa de homicidio calificado, en perjuicio de dos ciudadanos en el municipio de San Luis Río Colorado. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los sucesos violentos sucedieron el 19 de septiembre de 2025.

El primer hecho tuvo lugar en la colonia México, momento en el que José Miguel 'N' se desplazaba en su automóvil. Según el informe, el imputado interceptó la unidad y accionó un arma de fuego en varias ocasiones; no obstante, la víctima reaccionó a tiempo y logró evadir el ataque sin sufrir daños físicos. Posteriormente, durante esa misma jornada, se reportó un segundo ataque armado en el cruce de la avenida Torreón y la Calle 40.

En este evento, se presume que Miguel 'N', en compañía de otros individuos, disparó en contra de una mujer identificada como Jessica 'N'. La afectada consiguió ponerse a salvo al utilizar su propio vehículo como cobertura, logrando así evitar las balas y resultar ilesa. En respuesta a estos atentados, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada contra el sospechoso.

Tras ser presentado en la audiencia inicial, el juez de control determinó imponer prisión preventiva justificada al acusado como medida cautelar para garantizar su presencia en el proceso. La Fiscalía de Sonora dijo que "continúa con las investigaciones correspondientes y refrenda su compromiso de actuar con firmeza frente a conductas que atentan contra la vida y la seguridad de las personas, garantizando procesos penales con estricto apego a la ley".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora