Protección Civil clausura tienda de ropa en Hermosillo para evitar lo ocurrido en Waldo's

Hermosillo, Sonora.- Como parte de una estrategia de regulación y prevención de riesgos en el primer cuadro de la ciudad de Hermosillo, este viernes 16 de enero se registraron nuevas acciones de supervisión por parte de las autoridades municipales. Durante este día, diversos establecimientos comerciales mantuvieron sus puertas cerradas al público, destacando la clausura de una sucursal de Milano, ubicada en calles Matamoros y Morelia. Estas medidas responden a los protocolos de revisión que se han implementado en la zona comercial para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes.

El endurecimiento de estas inspecciones es una consecuencia directa de los cambios en la política de Protección Civil tras el siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en una tienda Waldo's de la colonia Centro, suceso que marcó un precedente en la gestión de la seguridad comercial en la capital sonorense. Desde entonces, las autoridades han mantenido una política de tolerancia cero frente a irregularidades estructurales o administrativas, lo que se ha traducido en la suspensión temporal de actividades en múltiples negocios aledaños que no cumplen con la normativa vigente.

El antecedente de estas revisiones se remonta al incendio provocado por una falla en un transformador eléctrico al interior de Waldo's. Según los peritajes confirmados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora de Sonora (FGJES), el establecimiento operaba sin los permisos actualizados y carecía de medidas básicas de seguridad, incluyendo una salida de emergencia funcional. El accidente resultó en el fallecimiento de 24 personas y causó daños estructurales importantes que, hasta la fecha, impiden la operación normal de varios locatarios vecinos.

uD83DuDEA8 Clausuran tienda Milano en el Centro de #Hermosillo; otros comercios tienen cerradas sus puertas.



Esto ocurre tras diversos operativos realizados en la zona luego de la tragedia del incendio de Waldo's.



uD83DuDCF8 Salmaí Martínez pic.twitter.com/GysdvEYWsz — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 16, 2026

En el ámbito judicial, el caso sigue su curso. La madrugada del pasado miércoles concluyó una audiencia que se extendió por casi 18 horas, en la cual se revisaron los avances de la investigación. Hasta el momento, la Fiscalía informó que ocho personas han sido imputadas por su presunta responsabilidad en los hechos; no obstante, enfrentan el proceso en libertad. Asimismo, las autoridades mantienen la búsqueda de dos personas que permanecen en calidad de prófugas, mientras que otros involucrados están pendientes de comparecer ante el juez.

El impacto de este suceso trascendió el ámbito local, provocando en su momento el cierre preventivo de decenas de sucursales de la misma cadena en Sonora y otras entidades federativas para someterse a auditorías de seguridad. Las autoridades competentes han reiterado que los operativos en el Centro de Hermosillo no son hechos aislados, sino parte de un programa permanente. El objetivo es verificar que cada unidad económica cuente con sus dictámenes de Protección Civil en regla y disponga de la infraestructura necesaria para evitar riesgos a la ciudadanía.

Tras la audiencia que se realizó el pasado martes, la cual duró más de 17 horas, un Juez determinó imputar a ocho personas y a la empresa Waldo's, por lo ocurrido en el incendio de una de sus sucursales ubicada en el Centro de Hermosillo, donde murieron 24 personas. pic.twitter.com/IxpovF2oje — Poder Noticias Radio SA (@poder_sa) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui