Se registra triple choque cerca de la Laguna del Náinari; un auto terminó volcado en desnivel

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 16 de enero, se registró un aparatoso accidente de tránsito em el que se vieron involucrados tres vehículos, resultando en daños materiales y la volcadura de uno de ellos. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14:00 horas, sobre las calles Morelos y José Manuel Castillo, en las cercanías de la Laguna del Náinari, en la zona noreste de Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el percance se originó a partir de un choque por alcance. Testigos señalaron que un automóvil sedán Volkswagen Bora, de color rojo, impactó inicialmente a un sedán Chevrolet Aveo, también de color rojo. La fuerza del impacto provocó una reacción en cadena, causando que el Aveo golpeara por la parte posterior a una vagoneta Kia Seltos de color negro que circulaba por la misma vía.

Debido a esto, el Volkswagen Bora, que según los reportes iniciales era conducido por una mujer de identidad desconocida, perdió el control, salió del camino y terminó volcado al interior de un desnivel. Ante el reporte del siniestro, se movilizaron los cuerpos de emergencia. Personal del Departamento de Bomberos acudió al sitio para mitigar riesgos, mientras que paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de revisar a los implicados.

Tras la valoración médica en el lugar, se confirmó que, por fortuna, no se registraron personas con lesiones de gravedad, reportándose únicamente daños materiales en las unidades. La circulación en la zona se vio afectada y el tráfico se tornó lento durante varios minutos, debido a que fue necesario el cierre parcial de un carril. Esta medida permitió que los operadores de una grúa realizaran las maniobras necesarias para la sustracción del vehículo volcado.

Las unidades implicadas fueron remolcadas por autoridades

Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme se hicieron cargo de la situación, realizando el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades y coordinando el flujo vehicular. Finalmente, todas las unidades involucradas fueron remolcadas, permitiendo restablecer la normalidad en el tránsito de este sector de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui