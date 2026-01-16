Seguirá en prisión: Procesan a Francisco Gerardo por asesinato de su pareja al norte de Sonora

Agua Prieta, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este viernes que tras la ejecución de una orden de aprehensión y la presentación de evidencias, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Gerardo 'N', señalado como el presunto responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de su pareja sentimental, identificada como Eduwiges 'N'.

El proceso judicial se desprende de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, las cuales se centraron en los hechos registrados el pasado 28 de agosto de 2025. De acuerdo con la carpeta de investigación, el suceso tuvo lugar en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Ladrillera II, de Agua Prieta. Las indagatorias establecen que, durante la madrugada de esa fecha, se suscitó una discusión en la recámara que compartían la víctima y el imputado, quienes mantenían una relación de concubinato.

La reconstrucción de los hechos, basada en evidencias periciales, indica que la discusión escaló a violencia física. Se presume que Francisco Gerardo 'N' atacó a la víctima utilizando un objeto sólido, causándole diversas lesiones, para posteriormente asfixiarla, lo que provocó en el fallecimiento de la mujer. La Fiscalía de Sonora determinó que estas acciones se cometieron bajo circunstancias que configuran razones de género, elemento para la tipificación del delito como feminicidio.

Durante la audiencia correspondiente, la representación social expuso los elementos probatorios ante el órgano jurisdiccional. Tras valorar la evidencia, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, asegurando con ello la presencia del imputado durante el desarrollo del juicio. Asimismo, se estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual ambas partes podrán aportar pruebas adicionales al caso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de investigar y sancionar con firmeza los delitos de feminicidio, actuando con perspectiva de género, estricto apego a la ley y garantizando justicia para las víctimas y sus familias", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui