Tarde de accidentes en Hermosillo: Se registran dos volcaduras de autos en menos de 2 horas

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 16 de enero, los servicios de emergencia y autoridades de vialidad desplegaron operativos en distintos puntos de la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportaran dos accidentes de tránsito ocurridos en mes de 2 horas. A pesar de lo fuerte de los percances, que resultaron en el volcamiento de las unidades involucradas, se confirmó que no hubo pérdidas humanas, ni lesionados de gravedad.

El primer reporte se generó aproximadamente a las 14:00 horas en la colonia Olivares. Según la información recabada, el accidente ocurrió en las calles López del Castillo y Avenida Tlaxcala. En este punto, un vehículo tipo sedán y una unidad tipo pick up chocaron, presuntamente por un corte de circulación. Al sitio acudió personal de la Policía de Tránsito Municipal y del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

Estos elementos fungieron como primeros respondientes para asegurar el perímetro y gestionar el flujo vehicular. Afortunadamente, los conductores y acompañantes lograron salir de los vehículos por su propio pie y no requirieron traslado a un hospital.

Dos unidades resultaron afectadas tras el percance

El segundo accidente

Poco tiempo después, alrededor de las 15:20 horas, las autoridades se movilizaron nuevamente hacia el cruce del Bulevar Abelardo L. Rodríguez y la calle Heriberto Aja, en la colonia Centro, donde se suscitó el segundo percance del día. En esta ocasión, una camioneta terminó volcada tras un impacto provocado, según los peritajes iniciales, porque uno de los conductores implicados no respetó la luz roja del semáforo.

Este segundo incidente obligó al cierre temporal del acceso hacia la calle Heriberto Aja, mientras el cuerpo de Bomberos y agentes municipales realizaban las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y limpiar la cinta asfáltica. Al igual que en el primer caso, no se registraron personas heridas.

El automóvil terminó llantas arriba tras el accidente

En ambos accidentes, los oficiales de Tránsito Municipal de Hermosillo procedieron al aseguramiento de los automóviles involucrados para turnar los casos ante la autoridad competente. Será mediante las indagatorias correspondientes que se determinen las responsabilidades legales y la reparación de los daños materiales ocasionados en esta jornada de tráfico.

Fuente: Tribuna del Yaqui