TERRIBLE HALLAZGO: Encontrar el cuerpo sin vida de una mujer al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un terrible hallazgo tuvo lugar la tarde de este viernes 16 de enero de 2026 en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, pues el cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en un terreno baldío ubicado al norte del municipio.

Los hechos sucedieron sobre la calle 10, entre las calles Cuauhtémoc y Del Toro, en la colonia Los Ángeles, al norte de Ciudad Obregón, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Encontrar el cuerpo sin vida de una mujer al norte de Ciudad Obregón

De acuerdo con información preliminar, el hallazgo del cuerpo fue realizado por personas que transitaban por el lugar, quienes al percatarse de la presencia del cuerpo dieron aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911. Esta zona en la colonia Los Ángeles está caracterizada por amplios predios sin construcción; fue rápidamente resguardada para evitar el ingreso de curiosos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme como primeros respondientes, quienes confirmaron el reporte y procedieron a acordonar el área conforme al protocolo, solicitando la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Minutos después arribaron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como peritos de la FGJES, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena. Personal de Servicios Periciales realizó la fijación fotográfica y la recolección de posibles indicios que permitan esclarecer los hechos.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de la muerte, así como establecer el tiempo aproximado del fallecimiento y lograr la identificación oficial de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la mujer ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Tampoco se ha informado si el cuerpo presentaba signos de violencia, por lo que será la fiscalía la encargada de definir las líneas de investigación.

Encontrar el cuerpo sin vida de una mujer al norte de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui