Tragedia en CDMX: Incendio durante la madrugada de HOY deja una mujer MUERTA

Azcapotzalco, Ciudad de México.-La madrugada de este viernes 16 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como elementos del heroico cuerpo de Bomberos, desplegaron un operativo luego de que se activara un Código Rojo en inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco por un voraz incendio al interior de un domicilio particular. El siniestro, por desgracia, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros informes que circulan sobre el incidente, los hechos ocurrieron este viernes, durante las primeras horas del día, en una vivienda ubicada en la calle Guanaba, esquina con Artemisa, en la colonia Nueva Santa María, donde se registró un incendio en el segundo nivel del inmueble. Vecinos que vieron el fuego y el humo dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

El incendio ocurrió la madrugada de este viernes. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, quienes se trasladaron al sitio para atender la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a casas contiguas. Al arribar al domicilio, los 'traga-humo' encontraron fuego activo en la planta alta del inmueble, por lo que iniciaron de inmediato las labores de control y extinción. Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue sofocado.

Sin embargo, al realizar la inspección del lugar, los rescatistas localizaron a una mujer de aproximadamente 72 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales. Paramédicos que acudieron al apoyo confirmaron el fallecimiento de la mujer, presuntamente a consecuencia de la inhalación de humo y las condiciones generadas por el siniestro. Debido a lo ocurrido, el área fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Una mujer de 70 años murió luego de un incendio en una vivienda durante la madrugada de este viernes en la alcaldía Azcapotzalco. #LasNoticiasDeFORO con @ysanchezespino y @santosmondra | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/XJSiTFaflO — N+ FORO (@nmasforo) January 16, 2026

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) arribaron al inmueble para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer las causas del incendio. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado de manera oficial qué originó el fuego, por lo que las investigaciones permanecen en curso.

Fuente: Tribuna del Yaqui