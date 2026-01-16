Tragedia en Ciudad Obregón: Motociclista pierde la vida tras FUERTE CHOQUE; no respetó el alto

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este viernes 16 de enero de 2026 se registró un trágico episodio en el norte de Ciudad Obregón, pues un joven motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un fuerte choque contra un automóvil cuyo conductor no respetó el alto correspondiente, en el cruce de Bordo Nuevo y calle Veracruz, al norte de Ciudad Obregón.

El fatal accidente se registró alrededor de las 9:00 horas de este viernes. Según la información que se compartió, en el lugar falleció Daniel Eduardo V. M., de 20 años de edad, quien tripulaba una motocicleta Italika, línea 150Z, color azul con negro y sin placas de circulación.

De acuerdo con la información recabada en el sitio de los hechos, el otro vehículo involucrado es un sedán Ford Focus, modelo 2010, color blanco, conducido por Luis Ernesto L. L., de 18 años. Se estableció que el automóvil circulaba de sur a norte sobre la calle Veracruz y, al llegar al cruce con Bordo Nuevo, no realizó el alto obligatorio, siendo impactado en su costado izquierdo por la motocicleta que transitaba de poniente a oriente.

A consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió proyectado contra el pavimento, sufriendo lesiones que le ocasionaron la muerte de manera instantánea. Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al sitio e intentaron brindarle los primeros auxilios, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro para la realización de la autopsia de ley. Los daños materiales derivados del accidente fueron estimados de manera global en aproximadamente cien mil pesos. Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH) y dieron aviso al Ministerio Público para el seguimiento legal del caso.

Cabe señalar que la madrugada de ayer jueves 15 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Morelos, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un fatal accidente vial: una joven que viajaba en una motocicleta perdió la vida tras impactarse contra un vehículo.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 05:00 horas en el cruce de las calles Morelos y Bacanora, donde una joven que circulaba a bordo de una motocicleta perdió el control de su unidad y terminó chocando contra un vehículo estacionado.

