Violencia familiar extrema en Mexicali: Hijo mantiene cautiva a su madre y la amenaza de muerte

Mexicali, Baja California.- La noche del jueves 15 de enero de 2026, un sujeto identificado como José Manuel 'N', de 37 años de edad, mantuvo como rehén a su propia madre, una mujer de 58 años, durante al menos cuatro horas en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Valle del Puebla, sobre la calle De los Azulejos, entre la avenida Ahuastepec y De los Bastros, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con información extraoficial, la denuncia llegó a las autoridades a través del número de emergencias 911 y se trataba de un caso de violencia familiar, ya que el hijo de la mujer, quien portaba un arma de fuego, se encontraba sumamente alterado e incluso comenzó a discutir con la fémina. De hecho, el presunto responsable amenazaba con dispararle, lo que, por supuesto, agravó considerablemente la situación.

Cabe destacar que al lugar acudieron diversas corporaciones de seguridad y, aunque los primeros respondientes fueron policías municipales, la situación no se resolvió como se esperaba. Los uniformados intentaron que el individuo liberara a la víctima, pero al no lograrlo se vieron obligados a solicitar refuerzos con el objetivo de salvaguardar la integridad de la mujer, quien en esos momentos se encontraba en grave peligro.

El hombre fue detenido

Entre los elementos que arribaron posteriormente se encontraban integrantes del Escuadrón Violeta de Baja California, así como unidades K-9 de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Algunos medios locales señalaron que el agresor en varias ocasiones se apuntó a la cabeza con la pistola y, como una forma de ahuyentar a los uniformados, realizó disparos al aire.

Por fortuna, con el paso del tiempo, el sujeto finalmente liberó a su madre, momento que fue aprovechado por los agentes para neutralizarlo, con el apoyo de un agente canino y la distracción provocada por una granada de gas. Asimismo, José Manuel fue trasladado a las instalaciones de la base de la FESC y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía Estatal. En el lugar se aseguró un arma corta con cinco cartuchos abastecidos, mientras que a la afectada se le atendieron dos hematomas, uno en la frente y otro en el brazo izquierdo.

Fuente: Tribuna del Yaqui