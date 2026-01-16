Volcadura y caída a barranco en Naranjal, Veracruz; 20 lesionados tras accidente de autobús

San José de Tapia, Veracruz.- La mañana de este viernes 16 de enero de 2026 se reportó un fuerte e impactante accidente sobre la carretera que conduce a la Sierra del Naranjal, luego de que un autobús de pasajeros terminara volcándose y cayera a un barranco en el municipio de Naranjal, específicamente en la comunidad de Nexca, en el estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, se contabilizan 20 personas lesionadas, de las cuales al menos 19 fueron hospitalizadas.

Según información de Milenio, el percance ocurrió cuando la unidad descendía por dicha carretera, en una zona caracterizada por curvas cerradas y barrancos. En ese punto, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que saliera del camino y cayera varios metros hacia el fondo del barranco. Entre los pasajeros viajaban estudiantes de nivel básico de la comunidad de Nexca, así como adultos que se dirigían a sus centros de trabajo.

Al lugar del accidente se movilizaron rápidamente servicios de emergencia, además de habitantes de la zona que acudieron a brindar ayuda, así como familiares de las víctimas. Cabe destacar que algunas personas quedaron atrapadas dentro del autobús, lo que obligó a los rescatistas a extremar precauciones durante las labores de auxilio. Es importante mencionar que seis ambulancias, así como vehículos particulares, trasladaron a los heridos al Hospital General de Córdoba-Yanga y al Hospital del IMSS.

Terminó en un barranco

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen en su totalidad las causas exactas que originaron el accidente; sin embargo, en este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización. En caso de que alguna autoridad oficial, como la Fiscalía General del Estado de Veracruz, emita información al respecto, todos los detalles se darán a conocer a través de TRIBUNA.

Personas trasladadas al Hospital General de Córdoba-Yanga:

Edith de los Santos Hernández (37), embarazada, con trauma abdominal y sangrado transvaginal. Reyna Pacheco de (50), trauma de cráneo y múltiples contusiones. Soledad Fabián Martínez (37), posible fractura de húmero y contusión en pelvis.

Lesionados internados en el IMSS, clínica 8 de Córdoba:

Perla Cuahua Flores (11), contusiones. Maricruz Flores Hernández (31), múltiples contusiones.

Personas lesionadas que se retiraron de la escena:

Fredi Ignacio Tepepa Pacheco (16), de Nexca. Alex Jesús Tepepa Pacheco (12), de Nexca. Yaelin Tepepa Pacheco (21), de Nexca. Angélica López Zepahua (18), de Nexca. Andibi Pérez Tlaxcala (13). Miguel Tlaxcala Zepahua (62), de Nexca. Neftalí Tepepa Zepahua (13), de Nexca. Berenice Bonilla Zepahua (13), de Nexca. Alondra Bonilla Tepepa (12). Luz María Tepepa Xotlanuihua (12). Ángeles Cohua de los Santos (17), de Nexca. Alexander Duván Cohua Tlaxcala (15), de Nexca. Perla Cuahua Flores (11). Linda Guadalupe Cuahua Flores (16), de Nexca.

Fuente: Tribuna del Yaqui