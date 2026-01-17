Accidente al norte Ciudad Obregón: Choque entre dos automóviles provoca fuerte movilización

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 17 de enero de 2026 se reportó un nuevo accidente vial en el sector norte de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora, en donde ocurrió un choque por alcance que afortunadamente no dejó personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas. En los últimos días han sido constantes este tipo de pacientes en diferentes puntos de la localidad, situación que ha encendido la alerta entre autoridades y automovilistas.

De acuerdo con un reporte preliminar del caso, los hechos se registraron en el cruce de las calles California y Amistad. Los primeros informes indican que en el incidente participaron dos vehículos particulares, cuando un automóvil Volkswagen Jetta impactó por alcance a un Kia de modelo reciente, lo que movilizó a las autoridades municipales y cuerpos de auxilio. Hasta el momento se desconoce cuál vehículo fue responsable del siniestro

A su llegada, paramédicos de Cruz Roja Mexicana valoraron a las personas implicadas en el hecho, aunque descartaron que alguna presentara alguna lesión de consideración, por lo que todo quedó en un impactante momento para ambos automovilistas. Por su parte, agentes del Departamento de Tránsito Municipal acudieron al llamado para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el tráfico vehicular en la zona.

Una vez concluidas las respectivas diligencias en el punto, los vehículos fueron remolcados hacia el corralón municipal, mientras que la autoridad competente se encargará de determinar la situación legal de los involucrados a través del esclarecimiento de los hechos. De forma constante, autoridades locales hacen llamados a la prudencia al momento de circular por las calles de la ciudad, pidiendo respetar los límites de velocidad y los respectivos señalamientos de tránsito.

En un fatal hecho registrado el viernes 16 de enero, un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un impactarse contra un automóvil cuyo conductor, presuntamente no respetó el alto correspondiente. El lamentable suceso tuvo lugar en el cruce de las calles Bordo Nuevo y calle Veracruz, al norte de Ciudad Obregón, mientras que el hoy occiso fue identificado como Daniel Eduardo V. M., de 20 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui