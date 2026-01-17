Ataque armado en Ciudad Obregón: Gatilleros acribillan a hombre en calles de la Constitución

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo hecho violento se suscitó la noche de este sábado 17 de enero, en Ciudad Obregón, el cual dejó como saldo a una persona del sexo masculino lesionada por impactos de proyectil de arma de fuego. El atentado ocurrió en la colonia Constitución, un sector que ha sido escenario de diversos despliegues operativos en fechas recientes. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas.

La víctima se encontraba en la vía pública, sobre las calles Tabasco entre Ponciano Arriaga y Gregorio Payró, cuando fue interceptada por sujetos armados. Según la información ofrecida por ahora, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el individuo para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de personas vinculadas con este ataque.

Tras el reporte de las detonaciones hecho a través de la línea de emergencias 911, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado, debido a que presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo. A causa de la gravedad de las lesiones, el individuo fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Por razones de seguridad y debido al protocolo inicial de la investigación, su identidad no ha sido revelada y su estado de salud actual permanece bajo pronóstico reservado. La zona del ataque fue resguardada y acordonada por un robusto contingente de seguridad conformado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme.

El lugar donde sucedió la agresión armada contra una persona

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes para realizar el levantamiento de cartuchos percutidos y dar inicio a las indagatorias correspondientes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) será la encargada de integrar la carpeta de investigación con el fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui