Cae en el aeropuerto de Hermosillo presunto implicado en homicidio de jefe policiaco de BCS

Hermosillo, Sonora.- Un operativo de seguridad terminó en la detención de José Ahuítzotl 'N', de 43 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía. El aseguramiento tuvo lugar en las instalaciones del Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, en Hermosillo, tras un despliegue que involucró a diversas corporaciones de los tres niveles de Gobierno.

La captura del imputado se da después de las investigaciones relacionadas con la muerte de Ángeles Ojeda de Jesús, quien en vida se desempeñaba como director de Administración de Seguridad Pública Municipal de San José del Cabo, Baja California Sur. El seguimiento del caso permitió identificar que el sospechoso se trasladaba vía aérea hacia Hermosillo, lo que activó un protocolo de intercepción en la terminal aérea ubicada sobre el bulevar Jesús García Morales.

José Ahuítzotl 'N' fue localizado al descender de un vuelo comercial procedente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual conecta la Ciudad de México con la región noroeste del país. Según los informes, la detención fue el resultado del intercambio de información de inteligencia y análisis táctico. En estas tareas participaron la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora, la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de Baja California Sur, así como efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El despliegue de las fuerzas del orden permitió establecer un cerco de seguridad en puntos estratégicos del aeropuerto, logrando la neutralización del objetivo en dicho lugar. Se destacó que el procedimiento se realizó bajo protocolos de seguridad, garantizando en todo momento la integridad de los viajeros, el personal civil y las propias fuerzas operativas presentes en el recinto. Los antecedentes del caso se remontan al pasado 7 de septiembre de 2025.

En aquella fecha, Ángeles Ojeda de Jesús fue víctima de una agresión directa con proyectiles de arma de fuego mientras se encontraba en el interior de un vehículo tipo SUV. Tras el incidente violento, las autoridades iniciaron las carpetas de investigación correspondientes, logrando identificar a José Ahuítzotl 'N' como uno de los probables involucrados en el ataque armado que terminó con la vida del funcionario de seguridad pública.

Con este resultado, se busca dar continuidad al proceso judicial correspondiente para que el detenido responda por los cargos que se le imputan ante el juez que emitió el mandamiento judicial. Finalmente, tras su captura, se procedió con los trámites legales necesarios para su traslado y puesta a disposición de la autoridad que lo requiere.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora