Ciudad Obregón: Capturan a cuatro presuntos asaltantes en la calzada Francisco Villanueva

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme lograron la detención de cuatro hombres que presuntamente forman parte de una célula delictiva dedicada al robo con violencia en diversos establecimientos comerciales de Ciudad Obregón. La captura se dio durante un operativo implementado por las fuerzas municipales con otras instituciones de seguridad, cuando los señalados viajaban en un vehícilo sedán.

Los hechos ocurrieron este sábado 17 de enero, poco después de las 19:00 horas, sobre la calzada Francisco Villanueva, entre las calles Constitución y Madero, muy ceca de una empresa refresquera. Para garantizar la seguridad de la zona, los policías preventivos solicitaron el apoyo de unidades adicionales, contando con la presencia de personal naval de la Secretaría de Marina (Semar) para reforzar el perímetro durante la detención.

En dicho lugar, los agentes lograron interceptar a los cuatro sospechosos, quien son señalados por su probable responsabilidad en una serie de atracos recientes. Tras ser asegurados, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para los trámites legales correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han detallado si durante la revisión se aseguraron armas de fuego u otros objetos.

Tampoco se conocen las identidades de los sujetos implicados, pero se espera que esta información sea revelada en las próximas horas. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal y se dará seguimiento a las indagatorias para esclarecer su participación en los hechos delictivos que se les imputan. Esta detención se considera un avance en las estrategias para inhibir los delitos en la región.

El lugar donde los señalados fueron interceptados y detenidos

Este mismo día, un hecho violento se suscitó en Ciudad Obregón, el cual dejó como saldo una persona del sexo masculino lesionada por impactos de proyectil de arma de fuego. El atentado ocurrió en la colonia Constitución. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión tuvo lugar alrededor de las 19:30 horas, sobre las calles Tabasco entre Ponciano Arriaga y Gregorio Payró, cuando la víctima fue atacada por sujetos armados.

Fuente: Tribuna del Yaqui