CÓDIGO ROJO en Hermosillo: Sujeto huye en vehículo robado, dispara a patrulla y es capturado

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este sábado 17 de enero de 2026, una intensa persecución entre elementos de la Policía Municipal y un presunto delincuente provocó la activación del código rojo en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el individuo fue detenido por los delitos de robo de vehículo y posesión de arma de fuego, luego de que intentara darse a la fuga a bordo de una unidad marca Ford, tipo Expedition, de color guinda.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:40 horas en la colonia Los Arcos; no obstante, finalmente el sujeto fue aprehendido en la intersección de las calles Templo Mitla y Ahuizotl, en la colonia Valle del Márquez. Cabe señalar que, en determinado momento de la persecución, el hombre realizó disparos en contra de la patrulla; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales.

Asimismo, se informó que el sospechoso fue identificado como Javier, de 36 años de edad, a quien se le aseguró una pistola tipo revólver, calibre .38 especial. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias de ley. Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido un posicionamiento oficial sobre este hecho, aunque en este medio de comunicación, como es costumbre, nos mantendremos atentos a cualquier información adicional que pudiera surgir en las próximas horas.

En otro tema, tal como te mencionamos en TRIBUNA, ayer viernes 16 de enero de 2026, alrededor de las 16:00 horas, se reportó una intensa movilización policiaca en la colonia Primero Hermosillo, sobre las calles José Abraham Mendívil, entre Solidaridad y Hernán Cortés. De acuerdo con versiones de medios locales, el saldo de este operativo fue un hombre lesionado por impacto de bala, quien presuntamente sería la víctima.

De manera preliminar, se dio a conocer que el sujeto fue interceptado en la vía pública por individuos armados, quienes abrieron fuego en su contra para posteriormente huir con rumbo desconocido. Es importante precisar que hasta el momento no se ha logrado identificar a los responsables y tampoco se reportan personas detenidas. En caso de que se den a conocer nuevos datos relacionados con este hecho, aquí te mantendremos informado con todos los detalles.

