Dos adolescentes vivieron horas de incertidumbre tras extraviarse en un cerro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado viernes 16 de enero de 2026, el C5 recibió el reporte de dos jóvenes que requerían auxilio en el cerro Centinela, cerca de la carretera internacional, ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, fueron los propios extraviados quienes lograron comunicarse con las autoridades antes de que la batería de su teléfono celular se agotara.

En un principio, se pensaba que los jóvenes se encontraban en el Cerro del Bachoco; sin embargo, posteriormente se confirmó que la ubicación correcta era la antes mencionada. Es importante destacar que al sitio acudieron de manera inmediata, mediante un operativo conjunto, elementos del Departamento de Bomberos y de la Policía de Hermosillo, quienes se guiaron por las descripciones físicas que proporcionaron los involucrados.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso, salvo que los jóvenes rescatados tienen 18 y 14 años de edad, respectivamente. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización; por lo pronto, ninguna fuente oficial, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se ha pronunciado al respecto.

Se encuentran a salvo

En otro hecho ocurrido también en la capital del estado, durante la noche de ayer un adulto mayor de 79 años de edad fue asaltado en la colonia Villa de Seris, específicamente en la intersección de las calles Jesús García y Rosales. En relación con el presunto responsable, fue identificado como Yeral Orlado, de 30 años de edad, conocido con el alias de El Mounstruo, quien presuntamente despojó al anciano de 400 pesos y además lo agredió físicamente.

Afortunadamente, agentes de la Policía Municipal lograron detener al señalado, quien actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público, donde se llevarán a cabo las diligencias correspondientes conforme a la ley. Los hechos violentos no son un fenómeno aislado en el centro de la entidad, ya que, como te mantenemos informado en TRIBUNA, son frecuentes los robos a mano armada, privaciones ilegales de la libertad, homicidios e incluso conflictos familiares que terminan en tragedia.

Fuente: Tribuna del Yaqui