Duro golpe al crimen en Sonora: Aseguran tráiler que transportaba armas y vehículos robados

Sonoyta, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó a través de sus redes sociales sobre un importante operativo de seguridad realizado en la zona de Sonoyta, al norte del Estado. La acción efectuada por instituciones federales de seguridad durante la noche de ayer viernes 16 de enero, permitió el aseguramiento de equipo bélico y vehículos que se encontraban vinculadas a actividades ilícitas.

De acuerdo con el reporte, las fuerzas del orden detectaron y aseguraron un tráiler que transportaba seis automóviles, mismos que contaban con reporte de robo vigente. Además del aseguramiento de las unidades, las autoridades localizaron en el tractocamión cuatro armas de fuego de alto poder, diversas armas de bajo calibre y cientos de cartuchos útiles. El decomiso también incluyó equipo táctico especializado y chalecos antibalas.

Tras el descubrimiento, todo el material incautado, así como los vehículos recuperados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las indagatorias correspondientes. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre personas detenidas durante el despliegue de estas fuerzas de seguridad, por lo que se espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables en una etapa posterior.

El mandatario estatal destacó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia coordinada y un plan integral destinado a combatir la presencia del crimen organizado en las distintas regiones de Sonora. Alfonso Durazo enfatzó en su mensaje que estas acciones conjuntas con el Gobierno federal tienen como objetivo el recuperar la paz y garantizar la tranquilidad que demandan las familias sonorenses.

Este tipo de operativos, de la mano de un ambicioso plan para combatir el crimen organizado en todas las regiones de Sonora, han sido clave para seguir recuperando la paz y la tranquilidad que las familias sonorenses merecen", dijo el gobernador.

Fuente: Tribuna del Yaqui