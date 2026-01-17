Encuentran cuerpo decapitado dentro de una hielera y una bolsa negra en el norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este sábado 17 de enero de 2026 se reportó el hallazgo de una hielera de unicel con presuntos restos humanos en su interior al nororiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, más específicamente en calles del fraccionamiento Riveras de Tamazula. La víctima mortal no ha sido identificado, pero trascendió de manera extraoficial que se trata de un hombre de complexión delgada y tez morena, quien vestía con un pants de color negro.

De acuerdo con informes extraoficiales recabados por medios locales, el hallazgo se trataría de una cabeza humana hallada dentro del recipiente hermético. Sin embargo, lo único que se ha confirmado es que se localizó un bulto de color oscuro que se trataría del cuerpo decapitado de una persona envuelto hules negros y un mensaje escrito en una cartulina color blanco. Esto generó un fuerte operativo por parte de autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

La información indica que alrededor de las 14:10 horas se reportó a las líneas de emergencias del 911 el hallazgo del cuerpo en el callejón de la calle Riberas de Culiacán y bulevar Riberas de Tamazula, a escasos metros del bulevar Diego Valadés Ríos o Malecón Nuevo de dicho sector", detalló el portal de noticias Línea Directa.

uD83DuDED1uD83DuDED1Localizan restos humanos en una bolsa negra y en una hielera en Riveras de Tamazula, Culiacán



El hallazgo se registró por la el callejón Sinaloa, entre boulevard Riveras de Tamazula y Riveras del Río Quelite



Léala en https://t.co/Xq59G5gDtH#Seguridad #Culiacán #Adiscusión pic.twitter.com/u9WXyGacmc — Adiscusión Diario (@adiscusion) January 17, 2026

Después de ser alertados, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se movilizaron a la ubicación, confirmando la presencia de la hieles en medio del callejón Sinaloa. Preliminarmente se indicó que la víctima aparentemente se encontraba atada de pies con una cinta gris. El área quedó acordonada y resguardada por los uniformados, para posteriormente solicitar la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Es por ello que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los respectivos trabajos de campo en el sitio, mientras que policías de investigación realizaron las indagatorias correspondientes del caso. Una vez concluidas las pesquisas pertinentes, los restos humanos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para que pueda ser entregado a sus familiares una vez que sea reclamado oficialmente.

#Últimahora uD83DuDEA8uD83DuDE94| Localizan hielera al parecer con restos humanos en inmediaciones de Riveras de Tamazula en #Culiacán. pic.twitter.com/JDpHrxLs7L — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui