Enfrentamiento armado entre militares y criminales deja dos personas lesionadas en Caborca

Caborca, Sonora.- Un fuerte despliegue por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la colonia Aviación, de Caborca, resultó en el resguardo de un inmueble y el traslado de dos personas heridas tras un enfrentamiento armado. Los hechos se registraron aproximadamente a las 11:40 horas de este sábado 17 de enero, cuando vecinos de la zona, alertaron sobre la detonación de al menos cuatro disparos de arma de grueso calibre.

Ante el reporte, el personal militar implementó un operativo que incluyó el cierre de la circulación en diversas vialidades. Los efectivos castrenses establecieron un perímetro de seguridad que abarcó la calle Nuevo León y la calle Aguascalientes, extendiéndose entre el bulevar Aviación y la calle Fuerza Aérea. Para asegurar la zona y prevenir incidentes mayores, se utilizaron vehículos blindados que bloquearon el paso en las calles aledañas.

Esto permitió que las fuerzas federales ingresaran y tomaran el control de un domicilio específico que ya se encontraba bajo vigilancia. Durante este suceso, se hizo un intercambio de disparos que dejó a dos hombres lesionados. Minutos después del cese al fuego, una unidad de la Cruz Roja de Caborca ingresó al área resguardada para brindar los primeros auxilios. Uno de los heridos presentaba un impacto de bala en una de sus extremidades.

Mientras que el segundo individuo contaba con dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego, una de ellas en la región abdominal. Ambos fueron trasladados a un hospital bajo custodia para recibir atención médica; se desconocen las identidades y el estado de salud de los presuntos gatilleros. Hasta el momento, el estado de fuerza en el lugar se mantiene, con calles cerradas y una vigilancia permanente por parte del Ejército Mexicano.

Uno de los puntos que permaneció sitiado por militares

El inmueble involucrado permanece asegurado en espera de que las autoridades correspondientes emitan la orden de cateo necesaria para realizar una inspección exhaustiva. Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) han iniciado con el levantamiento de evidencias y las diligencias de ley para integrar la carpeta de investigación y determinar la responsabilidad legal de los involucrados en estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui