Era su pareja sentimental: Cae acusado de desaparición y asesinato de Anaís Pérez en Edomex

Zumpango, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó esta semana la detención de un individuo identificado como Ricardo Joel 'N', quien es investigado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Anaís Pérez Valentín, su pareja sentimental. La víctima, de 29 años de edad, había sido reportada como desaparecida a finales de diciembre de 2025 en el municipio de Zumpango.

El caso inició tras el reporte de ausencia de la joven ante las autoridades competentes. Según los registros de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), el último contacto que se tuvo con Anaís ocurrió el 29 de diciembre. No obstante, las investigaciones de la Fiscalía estatal establecen el 30 de diciembre como la fecha en que se suscitaron los hechos delictivos que llevaron su a su desaparición.

Anaís fue vista por última vez en la localidad de San Juan, perteneciente al municipio de Zumpango. En el boletín de búsqueda se detallaba que, al momento de su desaparición, vestía una playera color vino, pantalón de mezclilla, una chamarra blanca con acabado de peluche en la capucha y calzado deportivo color azul turquesa. Estas señas particulares fueron difundidas a través de los canales institucionales y redes sociales.

Solicitamos apoyo para localizar a Anaís Pérez Valentín de 29 años. Fue vista por última vez en Zumpango, Estado de México el 29 de diciembre de 2025.



Si tienes información comunícate a



Fiscalía del Estado de México: 800 89 029 40

CNB: 800 028 77 83 y WhatsApp 55 1309 9024 pic.twitter.com/mbOoLNSvds — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) January 9, 2026

Durante el periodo de búsqueda, familiares de la víctima, encabezados por su madre, iniciaron una campaña de visibilización en plataformas digitales para solicitar el apoyo de la ciudadanía. Estas acciones ciudadanas corrieron de manera paralela a las labores de inteligencia de la FGJEM. Tras todo lo anterior, el cuerpo de la joven fue hallado en el mismo municipio donde se reportó su desaparición, lo que llevó a la reclasificación del caso como feminicidio.

La captura de Ricardo Joel 'N' como posible implicado en el crimen sucedió el pasado jueves. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica conforme a las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El delito de feminicidio se encuentra estrictamente regulado en el Código Penal del Estado de México. De acuerdo con la legislación vigente, este delito se castiga con penas que oscilan entre los 40 y los 70 años de prisión.

#Detenido. Resultado de actos de investigación e inteligencia, este día, elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Ricardo Joel "N" quien es investigado por su posible participación en la privación de la libertad y de la vida en agravio de A.P.V, quien fue reportada como… pic.twitter.com/KOx9ko1laj — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM