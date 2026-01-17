Hallan nuevos restos calcinados en predio del Valle del Yaqui usado como cementerio clandestino

Ciudad Obregón, Sonora.- La zona conocida como 'La Antena', ubicada en el Valle del Yaqui, vuelve a ser escenario de labores de rastreo tras el hallazgo de restos humanos por parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme. Este predio, situado en las inmediaciones de las calles 400 y 500, entre la calle Kino y la calle 2, a las fueras de Ciudad Obregón, está identificado como un cementerio clandestino. Este fin de semana dio de qué hablar nuevamente debido a una jornada de búsqueda con resultados positivos.

El descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 11:00 horas de este sábado 17 de enero, en dicha zona colindante con terrenos agrícolas. En esta ocasión, las integrantes del grupo localizaron restos calcinados, una condición distinta a los hallazgos hechos anteriormente en el mismo sector. Es importante recordar que en julio de 2025, este sitio fue objeto de una búsqueda donde se recuperaron las osamentas completas de 26 personas, lo que convierte a este punto en un foco constante de atención para las familias que buscan a sus seres queridos.

Tras la confirmación del hallazgo, el área fue resguardada por elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno para garantizar el procesamiento de la escena. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento de los restos para trasladarlos al laboratorio, donde se realizarán los análisis correspondientes. Silvia Rodríguez Rodelo, representante del colectivo, explicó que la decisión de regresar a este predio se debe en diversos reportes ciudadanos que señalaban la posibilidad de más indicios en el terreno.

A pesar del estado de los restos encontrados, la activista enfatizó que todavía es posible extraer perfiles genéticos para su identificación. "Aún pueden aportar información genética mediante pruebas de ADN", señaló, haciendo hincapié en la importancia de los procesos científicos para dar identidad a las víctimas. En este sentido, el grupo de búsqueda exhortó a los familiares de personas desaparecidas para que se acerquen a las autoriodades, interpongan las denuncias de ley y se sometan a tomas de muestras biológicas.

El objetivo es evitar que los cuerpos o fragmentos recuperados terminen en la fosa común sin ser reclamados. La labor en 'La Antena' no se da por terminada, púes debido a la densidad de la maleza y las condiciones geográficas del terreno, las buscadoras indicaron que el uso de una retroexcavadora será indispensable para explorar zonas de difícil acceso de manera más profunda. Se prevé que las actividades de excavación y rastreo continúen durante la próxima semana, manteniendo el compromiso de agotar las búsquedas donde se sospeche la presencia de más restos.

Fuente: Tribuna del Yaqui