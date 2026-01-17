Homicidio en Ciudad Obregón: Muere en un hospital el hombre baleado en la Urbi Villa del Real

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado jueves 15 de enero de 2026 se reportó el deceso de Juan Daniel H. S., de 46 años de edad, quien fue víctima de un ataque armado perpetrado en calles del fraccionamiento Urbi Villa del Real, mismo que se ubica en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los primeros informes indican que el hoy occiso huyó herido del sitio de la agresión con rumbo desconocido.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos se registraron alrededor de las 19:20 horas, sobre la calle De La Coruña. entre Castilla y Casa Blanca. Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos de la zona, quienes solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias, por lo que se desplegó una intensa movilización. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme.

Sin embargo, las autoridades competentes no localizaron indicios balísticos ni huellas de sangre en el lugar de los hechos. Por su parte, residentes de dicha colonia señalaron haber visto a un hombre con visibles lesiones, el cual se retiró a pie del sector. De manera extraoficial se indicó que la muerte del individuo se confirmó la tarde del jueves mientras recibía atención médica en el Hospital IMSS Bienestar, esto luego de ser ingresado por sus familiares.

Hasta ayer viernes 16 de enero se constató que un masculino había perdido la vida en el citado centro hospitalario, después de haber sido atacado a balazos en la Urbi Villa del Real. En el punto donde ocurrió el atentado, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias para integrar la carpeta de investigación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargará de esclarecer los hechos.

Localizan sin vida a mujer desaparecida

El viernes, autoridades de Sonora confirmaron que Nancy Yazmín Gil López, una mujer que contaba con ficha de búsqueda tras ser privada ilegalmente de la libertad el pasado 10 de enero al sur de Ciudad Obregón, fue localizada sin vida en un terreno baldío que se encuentra en la colonia Los Ángeles. El hallazgo se registró sobre la calle 10 María, entre Cuauhtémoc y Del Toro, alrededor de las 11:50 horas, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui