Ignoró el alto y provocó accidente: Fuerte encontronazo deja un vehículo volcado en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Un accidente vehicular registrado en la colonia Juárez de Navojoa movilizó a los cuerpos de emergencia durante la mañana de este sábado 17 de enero, resultando en dos personas lesionadas y dejando afectaciones materiales de consideración. El percance tuvo lugar en el cruce del bulevar Cuauhtémoc y la calle Rodolfo Campodónico, un sector caracterizado por su constante afluencia de vehículos y actividad comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque se produjo cuando uno de los conductores presuntamente no hizo caso a la señal de alto. Esta falta de precaución al no respetar la preferencia de paso provocó un impacto directo entre una vagoneta de la marca Volkswagen y un vehículo tipo sedán Chevrolet. Debido a la fuerza del choque, ambas unidades presentaron daños visibles en sus carrocerías, quedando una de lla volcada sobre su costado.

Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios. En el sitio, el personal médico procedió a la valoración de los involucrados; una mujer fue atendida por lesiones superficiales que no pusieron en riesgo su integridad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Sin embargo, un hombre requirió mayor atención debido a las heridas que sufrió y, posteriormente, fue conducido en ambulancia a un nosocomio para recibir atención médica y descartar complicaciones internas. De momento se desconoce su identidad y estado de saluid. Por su parte, agentes de la Policía de Tránsito Municipal resguardaron el área para facilitar las labores del personal de emergencias y así evitar otros incidentes en este cruce.

Los dos automóviles que se vieron incolucrados el choque

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades y determinar con exactitud cómo sucedió el accidente. Finalmente, se solicitó el servicio de una grúa para retirar los vehículos chocados y liberar la circulación vehicular, la cual se vio interrumpida parcialmente durante las maniobras de auxilio y limpieza de la vía.

Fuente: Tribuna del Yaqui