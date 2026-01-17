Localizan a Víctor Hugo Álvarez Yescas al norte de Sonora; estaba con dos mujeres y un amigo

Puerto Peñasco, Sonora.- Después de días de angustia y trabajos de localización por parte de autoridades de Sonora, así como de colectivos de búsqueda, Víctor Hugo Álvarez Yescas fue localizado sano y salvo. El hombre de 39 años contaba con una ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, instancia que explicó que el sujeto es originario de Puerto Peñasco y había sido visto por última vez el pasado lunes 12 de enero de 2026.

Este sábado 17 de enero, a través de un boletín informativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el masculino regresó por su propia cuenta después de haber asistido a una convivencia en un rancho de Caborca, en la cual estuvo acompañado de dos mujeres y un amigo. La dependencia estatal explicó que la localización se registró a las 21:20 horas del viernes 16 de enero de 2026, cuando regresó por sus propios medios a la zona urbana de Puerto Peñasco.

En su declaración a las autoridades competentes, Víctor Hugo explicó que el pasado lunes 12 de enero se movilizó a una rancho que se ubica en el ejido Y Griega, perteneciente al municipio de Caborca. En el lugar, el individuo señaló que se encontraba en compañía de dos mujeres, a quienes identificó como "María" y "Lupita", y con un amigo identificado como Jesús 'N'. Los involucrados estaban ingiriendo bebidas embriagantes en dicha ubicación.

El hombre explicó que sostuvo una riña con su amigo, por lo que decidió retirarse del lugar y solicitar un aventón para regresar a Puerto Peñasco, dejando a sus acompañantes en el mencionado sitio. Una vez que reportó su ausencia, la Fiscalía de Sonora comenzó labores de búsqueda junto a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Estas acciones formaron parte de un operativo de acompañamiento, así como de protección hacia el colectivo Buscándote Luis Alan SM. El colectivo Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco, Sonora, también se unió y colaboró con la causa. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró "su compromiso con atender todas las denuncias relacionadas con la posible desaparición de personas".

Fuente: Tribuna del Yaqui