Muere adulto mayor en carretera de Huatabampo; sufrió infarto fulminante mientras conducía

Huatabampo, Sonora.- El municipio de Huatabampo fue escenario de un lamentable suceso que dejó a un adulto mayor fallecido durante la tarde de ayer viernes 16 de enero. El hecho tuvo lugar en el tramo carretero Yavaros - Huatabampo, donde un hombre de 63 años de edad, identificado como Joel 'N', perdió la vida debido a complicaciones de salud mientras se encontraba al mando de su vehículo, mismo que terminó fuera del camino.

El individuo, residente de la comunidad de La Sábila, del mismo municipio, regresaba de una estancia en la zona portuaria cuando, al circular a la altura del sector conocido popularmente como "La Purimera", comenzó a manifestar malestares físicos severos. Según los testimonios recabados en el sitio, el conductor se vio imposibilitado para continuar con la marcha normal de la unidad tipo sedán tras sufrir un desvanecimiento repentino.

Una mujer que viajaba en el asiento del copiloto fue quien dio aviso a las autoridades mediante la línea de emergencias 911, describiendo la urgencia de la situación tras percatarse de que el hombre había perdido el conocimiento de forma abrupta. A pesar de la movilización de los cuerpos de auxilio y la pronta llegada de paramédicos de la Cruz Roja, las maniobras de primeros auxilios no fueron suficientes para revertir el estado del conductor.

Tras una revisión en el lugar de los hechos, el personal de rescate confirmó que el sexagenario ya no contaba con signos vitales, determinando que la posible causa del deceso fue un infarto agudo al miocardio. Para gestionar el orden en el tramo carretero y prevenir accidentes adicionales derivados de la interrupción del tráfico, elementos de Tránsito Municipal, bajo la coordinación del comandante Víctor Limón, establecieron un perímetro de seguridad.

El automóvil del hombre terminó fuera de la cinta asfáltica

El personal policial se encargó de abanderar la zona, permitiendo que el flujo vehicular continuara con precaución mientras se esperaba el arribo de las autoridades ministeriales. Finalmente, integrantes de Servicios Periciales acudieron para realizar las diligencias de ley correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo, completando así el protocolo ante este tipo de eventualidades en la vía pública.

Fuente: Tribuna del Yaqui