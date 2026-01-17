Riña entre compañeros de bebidas deja a un joven lesionado en la comisaría Miguel Alemán

Hermosillo, Sonora.- El pasado viernes 16 de enero de 2026, alrededor de las 23:35 horas, agentes de la Policía Preventiva atendieron un reporte de agresión en la colonia Luis Donaldo Colosio, en el cruce de las calles Carmen Serdán y Río Muerto, ubicada muy cerca de la capital del estado. De acuerdo con información extraoficial, el hecho se originó a raíz de una discusión entre dos personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Al parecer, la víctima, de quien se desconoce por completo su identidad, aunque se sabe que tiene 19 años de edad, inicialmente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con quien posteriormente sería el presunto responsable de las lesiones, identificado como Vicente, de 22 años de edad. En algún punto surgieron diferencias entre ambos y, presuntamente, el señalado, sin pensarlo dos veces, lo hirió en la cabeza con un machete de aproximadamente 30 centímetros de longitud.

Cuando los uniformados arribaron al sitio, se percataron de que el joven presentaba una herida cortante en la cabeza. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el estado de salud del afectado. No obstante, en este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas a través de fuentes oficiales.

Se encuentra detenido

En lo que respecta al presunto agresor, este fue detenido y presentado ante el Ministerio Público correspondiente para la investigación del caso y el deslinde de responsabilidades. Cabe destacar que en las últimas semanas la violencia en la ciudad de Hermosillo ha ido en aumento, registrándose cada vez más denuncias por privaciones ilegales de la libertad, robos a mano armada e incluso homicidios.

Precisamente, la mañana de este sábado 17 de enero de 2026 se activó el Código Rojo, lo que derivó en una intensa persecución entre elementos de la Policía Municipal y un individuo identificado como Javier, de 36 años de edad. Además, durante dicho operativo se le aseguró una pistola tipo revólver, calibre .38 especial, y tanto el detenido como el arma fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui