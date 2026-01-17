Robo a tienda de conveniencia termina con balacera entre policías y asaltantes; detienen a dos

Puebla, Puebla.- Este sábado 17 de enero de 2026 registró una violenta persecución en calles de la colonia Infonavit El Carmen Gastronómico, ubicada en el sector sur de la capital del estado de Puebla, en donde sujetos armados realizaron detonaciones de fuego luego de cometer un asalto en una tienda de conveniencia OXXO que se ubica en dicha demarcación. El suceso dejó como saldo a dos personas detenidas y daños materiales en un vehículo particular.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas, cuando se reportó un intercambio de balas entre agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los delincuentes. Trascendió que los elementos policiacos recibieron un llamado de emergencias sobre un robo en la citada tienda, por lo que se dirigieron a la ubicación. A su llegada, los oficiales fueron recibidos a balazos.

Con la finalidad de evitar la justicia, los presuntos criminales comenzaron a accionar sus armas, pero los agentes lograron repeler la agresión. Aunque uno de los proyectiles alcanzó una camioneta que se encontraba estacionada, no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas. Preliminar se dijo que dos delincuentes fueron detenidos, uno de ellos estaría relacionado con un asalto reciente a una tienda OXXO en la zona, mientras que un tercero logró escapar.

#Video | Sujetos armados realizaron detonaciones de fuego en el Infonavit El Carmen Gastronómico, agresion que fue repelida por elementos de la policía municipal.



Visita los contenidos dehttps://t.co/OAoXEz93qh pic.twitter.com/89Gvq2KUG1 — Municipios Puebla (@MunicipiosPue) January 17, 2026

El perímetro quedó asegurado y resguardado por oficiales de la Policía Municipal de Puebla, así como de la Policía Estatal. En el lugar de los hechos se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, por lo que será la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla quien se encargue de esclarecer los hechos, además de confirmar la implicación de los detenidos en este violento hecho. Hasta el momento se desconocen las identidades y datos generales de las personas aseguradas.

Delincuentes asaltan joyerías

En otro hecho registrado en el interior del Triángulo de Las Ánimas en la ciudad de Puebla, un grupo armado, conformado por al menos cuatro hombres, asaltó una joyería situada sobre la calle 39 Sur, esquina con bulevar Atlixco. Con disparos al aire, los responsables lograron escapar de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a bordo de motocicletas y automóviles. Paramédicos arribaron al lugar y atendieron a una mujer que presentó una crisis nerviosa.

Fuente: Tribuna del Yaqui