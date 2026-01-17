Saúl simuló portar un arma para asaltar un negocio; hoy está bajo proceso en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un proceso legal fue iniciado en contra de un joven de 20 años de edad, identificado como Saúl Eduardo 'N', tras su presunta participación en un asalto ocurrido en un establecimiento comercial del municipio de Cajeme. Los hechos se registraron el 23 de febrero de 2025 en un local ubicado sobre el bulevar Villa Bonita, del fraccionamiento Villa Bonita, en la zona sur de la comisaría de Esperanza.

De acuerdo con el informe, el ahora imputado ingresó al comercio y se dirigió directamente al área de cajas. En ese punto, habría intimidado al empleado en turno mediante una técnica de simulación, dando a entender que portaba un objeto peligroso oculto en su cintura. Bajo esta amenaza, logró que se le entregara el dinero en efectivo disponible en ese momento, el cual ascendía a una suma aproximada de mil 300 pesos, para posteriormente abandonar el lugar.

Tras la denuncia correspondiente y el seguimiento del caso, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron la ejecución de una orden de aprehensión. Una vez capturado, Saúl Eduardo 'N' fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para efectuar la audiencia inicial. En dicha instancia, se presentaron las pruebas y argumentos que permitieron al juez determinar la vinculación a proceso del señalado.

El delito por el cual se le investiga es el de robo en establecimiento comercial abierto al público, agravado por el uso de violencia a las personas. Este paso legal implica que el detenido permanecerá bajo supervisión jurisdiccional mientras se agotan las etapas de la investigación complementaria, buscando con ello esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales definitivas conforme al marco legal vigente en el Estado de Sonora.

Por robo con violencia en establecimiento comercial en Ciudad Obregón, FGJES obtiene vinculación a proceso



Cajeme, Sonora, 17 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Saúl Eduardo “N”, de 20 años, por el… pic.twitter.com/IxOoJEN19G — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 17, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de actuar con firmeza frente a delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de las personas, garantizando procesos penales con apego a la ley y acciones contundentes contra quienes atenten contra el orden público", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui