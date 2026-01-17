Se desploma avioneta sobre nave industrial en Ramos Arizpe, Coahuila; pareja viajaba a bordo

Ramos Arizpe, Coahuila.- Este sábado 17 de enero de 2026 se registró el desplome de una avioneta sobre la empresa MatcorMatsu, ubicada sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. El percance dejó como saldo a dos personas lesionadas, además de generar alerta entre los empleados y vecinos del sector. El accidente generó una intensa movilización por parte de autoridades de seguridad y los servicios de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos se suscitaron poco después del mediodía, cuando la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de Saltillo 'Plan de Guadalupe'. De forma preliminar se indicó que el vuelo comenzó alrededor de las 12:09 horas y que, minutos más tarde, la aeronave perdió altura y cayó dentro de las instalaciones de la citada empresa, la cual se dedica al ensamble de piezas mecánicas.

Los pasajeros fueron identificados como Armando López Recio, de 66 años de edad, y su esposa Magdalena Cárdenas, de 58 años, mientras que se dijo que el piloto fue reconocido como Armando López. Las víctimas fueron trasladas en código amarillo a un hospital privado que se encuentra al norte de la ciudad de Saltillo. Hasta el lugar arribaron elementos y paramédicos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe, así como bomberos del aeropuerto.

Cae avioneta particular sobre empresa del Parque Industrial Amistad en Ramos Arizpe. Dos personas lesionadas.



— Vanguardia (@vanguardiamx) January 17, 2026

Según versiones recabadas en el sitio del incidente, la aeronave impactó una de las naves industriales sin provocar daños mayores a la infraestructura ni lesiones entre los trabajadores que se encontraban laborando en ese momento. Testigos señalaron que no existían condiciones climáticas adversas, por lo que se presume que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible falla mecánica en la aeronave o a un error humano.

Por su parte, personal de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, se encargó de las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del desplome. Las autoridades competentes serán quienes esclarezcan los hechos y se espera que en las próximas horas exista un reporte actualizado sobre lo sucedido.

Esta fue la trayectoria de la avioneta que se desplomó y cayó sobre una empresa tras despegar del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.



— Noticias Saltillo (@nSaltillo) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui