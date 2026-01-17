Son de Ciudad Obregón: Vuelca auto con tres personas a bordo en carretera Navojoa - Álamos

Navojoa, Sonora.- Corporaciones de seguridad y rescate se movilizaron a las afueras de Navojoa tras el reporte de una volcadura. El accidente tuvo lugar durante la noche de ayer viernes 17 de enero a la altura del kilómetro 5 de la carretera a Álamos, en el cual se vio involucrado un vehículo tipo sedán que terminó fuera de la cinta asfáltica. En su interior viajaban tres personas aparentemente originarias de Ciudad Obregón.

De acuerdo con el informe de las autoridades que atendieron el llamado, el automóvil es un sedán Nissan Sentra de modelo reciente. En el interior de la unidad viajaban dos mujeres y un hombre, quienes, a pesar de la magnitud del percance, lograron salir por su propio pie. La oportuna activación del sistema de emergencias permitió que paramédicos de la Cruz Roja delegación Navojoa arribaran al sitio en cuestión de minutos.

Tras una revisión, el cuerpo médico confirmó que ninguno de los tres ocupantes presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital. Este resultado permitió que el enfoque de las autoridades se centrara en la gestión del tráfico y la documentación del siniestro. En cuanto a los motivos del accidente, el conductor de la unidad relató su versión de los hechos a los oficiales de Tránsito Municipal.

Detalló que todo se debió a que al transitar por una de las curvas de la carretera, las luces de un vehículo que circulaba en sentido contrario provocaron un encandilamiento momentáneo, lo que le hizo perder la visibilidad del camino. Al intentar corregir la trayectoria bajo la presión de la velocidad, perdió el control de la unidad y terminó volcando sobre uno de sus costados a la orilla de la carretera.

Al sitio también llegaron elementos del cuerpo de Bomberos de Navojoa, quienes realizaron labores preventivas para asegurar que el vehículo no representara un riesgo de incendio por derrame de fluidos o fallas eléctricas. Por su parte, la Policía Municipal resguardó el perímetro para evitar otros percances, ya que, si bien la circulación no fue suspendida en su totalidad, el flujo vehicular se volvió lento debido a la presencia de las unidades de emergencia.

El automóvil terminó volcado sobre uno de sus costados

Finalmente, una grúa acudió al kilómetro 5 para realizar las maniobras de remolque y traslado del sedán hacia el corralón municipal. Una vez despejada el área y tras concluir el peritaje inicial, la situación fue declarada bajo control, restableciéndose la normalidad en este tramo carretero que conecta a ambas cabeceras municipales.

Fuente: Tribuna del Yaqui