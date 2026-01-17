Tras casi una década prófugo, capturan en Hidalgo a uno de los 10 más buscados por el FBI

Pachuca, Hidalgo.- Este sábado 17 de enero de 2026 se confirmó la detención de Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El operativo se concretó gracias al trabajo coordinado de autoridades mexicanas, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), además de la participación de elementos del propio FBI.

De acuerdo con información proporcionada por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, por este individuo se ofrecía una recompensa de 250 mil dólares a quien aportara datos que permitieran ubicarlo. Asimismo, autoridades del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, mantenían especial interés en su captura, ya que era requerido por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, también se pronunció a través de su perfil en la red social X (antes Twitter), donde señaló que el ahora detenido había desaparecido del radar desde 2017, año en el que fue incluido en la lista de los Diez Prófugos Más Buscados. De acuerdo con la información disponible, la víctima habría sido asesinada presuntamente por Alejandro en 2016; se trataba de una compañera de trabajo identificada como Sandy Ly Le, de 23 años de edad. Cabe destacar que los hechos ocurrieron en Charlotte, Carolina del Norte, y que actualmente Alejandro permanecerá bajo custodia en espera de que se defina su proceso de extradición.

Capturan a delincuente

El funcionario estadounidense atribuyó este resultado al trabajo conjunto del Gobierno de México, el Departamento de Estado, el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Policía de Charlotte-Mecklenburg, entre otras corporaciones. Asimismo, precisó que desde el inicio de 2025 este es el quinto fugitivo de la lista de los Diez Más Buscados capturado por el FBI en un solo año, por lo que aseguró que durante este periodo se han registrado más detenciones que en administraciones anteriores.

BREAKING: Another FBI Ten Most Wanted Fugitive has been captured.



Alejandro Rosales Castillo - a Ten Most Wanted Fugitive since 2017 - was arrested in Mexico on Friday. He has been wanted on charges for the 2016 murder of his former coworker, 23 year old “Sandy” Ly Le in… pic.twitter.com/rfqn4HGRad — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 17, 2026

"Este es el QUINTO fugitivo de los Diez Más Buscados capturado bajo este FBI en un año, desde el comienzo de 2025; más capturas en un año que en los cuatro años anteriores combinados. Es un crédito al gran trabajo de investigación y al liderazgo de esta administración, con @realdonaldtrump y @TheJusticeDept, permitiendo que los buenos policías hagan su trabajo", escribió Patel.

Fuente: Tribuna del Yaqui