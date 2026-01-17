Tres cuerpos calcinados fueron abandonados a plena luz del día en Autopista del Occidente de Michoacán

Morelia, Michoacán.- La mañana de este sábado 17 de enero de 2026 fueron localizados tres cuerpos sin vida y calcinados a un costado de la autopista Guadalajara–Atlacomulco, en las inmediaciones de la comunidad de Ucareo, perteneciente al municipio de Zinapécuaro. De acuerdo con información extraoficial, el hallazgo fue reportado alrededor de las 10:30 horas por automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el descubrimiento, las personas que realizaron el reporte se comunicaron de inmediato a la línea de emergencias 911, por lo que al sitio arribaron diversas corporaciones de seguridad, las cuales confirmaron que se trataba de tres personas sin vida. Uno de los cuerpos se encontraba sobre el arroyo vehicular y otro a aproximadamente 10 metros de la cinta asfáltica; además, es importante precisar que todos presentaban heridas producidas por el fuego.

De manera preliminar, se informó que una de las víctimas sería una mujer, quien presuntamente tenía las manos atadas con cable. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo las identidades de las personas fallecidas y tampoco se tiene reporte de detenidos o sospechosos relacionados con estos hechos. En este medio de comunicación, como es habitual, nos mantendremos atentos a cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas a través de fuentes oficiales.

Autopista Guadalajara–Atlacomulco

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Civil, quienes procedieron a acordonar el área con el fin de preservar los indicios. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento de los cuerpos, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias de ley.

#Seguridad | CÓDIGO ROJO en Hermosillo: Sujeto huye en vehículo robado, dispara a patrulla y es capturado ??https://t.co/g7WkPLDvtM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Ahora, solo resta esperar a que las autoridades especializadas determinen las causas de muerte de las víctimas, así como su posible identificación. En otro hecho ocurrido recientemente, el pasado 8 de enero fueron localizados múltiples costales con restos humanos abandonados en plena vía pública. Dichos acontecimientos se registraron en la Plaza TextiCuitzeo, sobre la carretera libre, en el municipio de Cuitzeo, donde acudieron elementos de la Policía Municipal y efectivos del Ejército Mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui