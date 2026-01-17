Una tenía 14 años: Abandonan cuerpos de jovencitas ejecutadas en el norponiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde-noche del viernes 16 de enero de 2026, dos mujeres asesinadas a balazos fueron localizadas en la colonia Juntas de Humaya, ubicada en el sector norponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En primera instancia se indicó que se trataba de dos féminas de aspecto joven, las cuales se encontraban entre la maleza y a un costado de la vía del tren. El hallazgo generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policiacas.

Según información proporcionada por medios locales, las dos víctimas eran de complexión delgada y tez morena, cuyo rango de edad se encuentra entre los 14 y 20 años de edad aproximadamente. Trascendió que una vestía completamente de color negro y otra portaba una blusa gris y un pantalón oscuro. Las líneas de emergencias recibieron un reporte sobre dos mujeres con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego junto a la calle Amapola.

De acuerdo a reportes policiacos, siendo aproximadamente las 18:30 horas de este viernes al 911 se reportaron detonaciones de arma de fuego sobre la calle Amapola, casi esquina con Callejón número 3 de dicho asentamiento y al arribar las autoridades localizaron a las dos mujeres ejecutadas", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutadas localizan a dos jovencitas en las calles de la colonia Juntas de Humaya.



Las víctimas mortales fueron localizadas a la orilla de la calle Amapola, casi esquina con callejón 3 pic.twitter.com/k5aPWdA3Aq — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 17, 2026

Como primeros respondientes, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) arribaron a la zona y confirmaron el doble homicidio. El área quedó asegurada y resguardada por los uniformados, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Una vez concluidas las pesquisas en el lugar, los cuerpos fueron retirados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Identifican a las víctimas

Como Ivonne Daniela 'N.', de quien no se proporcionó su edad, fue identificada una de las jóvenes localizadas sin vida en la colonia Juntas de Humaya. Los cadáveres de las dos mujeres quedarán bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sus respectivas familias acudan a identificarlas legalmente en las próximas horas, para recibirlos y que se pueda llevar a cabo los servicios funerarios correspondientes. La víctima fue reconocida como Michel 'N.', de aproximadamente 14 años.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| ¡Una víctima tenía 14 años! Identifican a las dos jóvenes mujeres localizadas ejecutadas en la colonia Juntas del Humaya en #Culiacán.



Info uD83DuDCF2 https://t.co/cGbGSSadHY pic.twitter.com/lyQeDFXJ4c — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui