Viajaba hacia Tijuana: Sentencian a sujeto armado detenido en carretera del sur de Sonora

Huatabampo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través del trabajo operativo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en su delegación Sonora, informó este sábado se dictó una sentencia de 4 años y 4 meses de prisión en contra de un individuo que fue encontrado penalmente responsable de delito de posesión de arma de fuego, tipificados dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El proceso judicial inició después de una acción realizada por agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en el municipio de Huatabampo. Los hechos se registraron sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 93 100. En dicho punto del sur de la entidad, las autoridades interceptaron a un hombre identificado como Antonio 'N', quien conducía un vehículo tipo sedán por la menciona vía.

Según el reporte de las autoridades, el trayecto del sentenciado inició en el Estado de Colima y tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California. Durante la revisión de la unidad, los elementos de seguridad localizaron y aseguraron un arma de fuego corta, la cual contaba con un cargador abastecido con cinco cartuchos. De igual manera, se hallaron tres cargadores más y un total de 25 cartuchos útiles para dicha arma.

Tras la detención, el Ministerio Público Federal (MPF) inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Una vez presentadas las pruebas y desahogadas las diligencias necesarias, se optó por un procedimiento abreviado, mecanismo que agiliza la resolución jurídica del caso. Como resultado, el juez de la causa determinó imponerle una pena de 4 años y 4 meses de cárcel, así como una multa de 9 mil 843 pesos.

#FGR obtiene sentencia de más de cuatro años de prisión contra una persona por arma, cargadores y cartuchos

?? https://t.co/aprXTITj04 pic.twitter.com/PqcdEILRAW — Sonora (@FGR_Sonora) January 16, 2026

La FGR señaló que con este resultado "reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial". Los interesados en hace una denuncia pueden utilizar el número telefónico 6622-89-70-45 y el correo electrónico de la Ventanilla Única de Atención para reportes anónimos.

Fuente: Tribuna del Yaqui