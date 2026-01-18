Adulto mayor de 96 años muere tras sufrir descarga eléctrica en su vivienda al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este domingo 18 de enero de 2026 se reportó la muerte de un adulto mayor de 96 años de edad luego de sufrir una fuerte descarga eléctrica en el poblado Estación Quilá, perteneciente a la sindicatura de Quilá, ubicado al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el hoy occiso se encontraba en su domicilio, cuando accidentalmente tocó los cables eléctricos de una toma doméstica que se conectaban a un abanico.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas, cuando las líneas de emergencias 911 recibieron el reporte sobre un accidente doméstico en el que una persona perdió la vida. El llamado ciudadano movilizó al personal de los cuerpos de auxilio, así como de elementos de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

A su llegada, los socorristas y agentes confirmaron la denuncia y localizaron a un hombre de la tercera edad, quien ya no presentaba signos vitales. El fallecido fue identificado por sus mismos familiares como Francisco, de 96 años de edad, quien tenía su domicilio en una vivienda ubicada a un costado de la carretera El Salado-Quilá, a unos metros de las vías del ferrocarril y en las inmediaciones del poblado de Estación Quila.

Según los datos el anciano se encontraba en el interior de la vivienda cuando de manera accidental tocó los cables eléctricos de una conexión que suministraba electricidad al contacto a un abanico y la cual al parecer estaba dañada, por lo que al tocar los cables 'pelones' recibió la fuerte descarga eléctrica", detalló la fuente anteriormente citado.

Una vez que se confirmó el deceso, la zona quedó asegurada por elementos policiacos, quienes dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal llevaron a cabo las diligencias correspondientes para que el cadáver fuera llevado a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las respectivas pruebas. Las autoridades indicaron que no había riesgos para las otras personas que habitan en el inmueble.

