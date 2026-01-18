ATAQUE ARMADO en Monterrey deja un hombre MUERTO y otro más herido; esto se sabe

Monterrey, Nuevo León.- La violencia volvió a hacerse presente la tarde de este sábado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León (NL), luego de que un ataque a balazos al interior de una vivienda dejara como saldo un hombre sin vida y otro más gravemente lesionado. El hecho generó una fuerte movilización de corporaciones de emergencia y seguridad en la colonia Terminal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades neolonesas, el atentado ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Doctor Julián Villarreal, en su cruce con Plan de Ayutla, una zona habitacional donde vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Información preliminar indica que al menos dos hombres llegaron al sitio a bordo de una motocicleta.

Los hechos ocurrieron este sábado en Monterrey, NL. Foto: Facebook

Uno de ellos descendió, ingresó directamente al domicilio y, sin mediar palabra, realizó varios disparos contra las personas que se encontraban en el interior. Como resultado del ataque, un hombre con una edad estimada entre los 40 y 45 años perdió la vida en el lugar, mientras que otro hombre, de 32 años, resultó herido por impactos de bala. Tras perpetrar la agresión, los responsables se dieron a la fuga.

Presuntamente, escaparon acompañados por un tercer individuo que los esperaba en un vehículo compacto tipo Versa, con el que abandonaron el sector. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron para recibir atención médica especializada. Su estado de salud no fue detallado por las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad arribaron a la escena para acordonar el área, resguardar la zona y permitir el trabajo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL). Agentes investigadores iniciaron las diligencias para recabar evidencias y testimonios que ayuden a esclarecer lo ocurrido; asimismo, 'levantaron' el cadáver de la víctima.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones relacionadas con este ataque armado. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para identificar a los responsables y determinar el posible móvil del crimen.

