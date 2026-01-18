Automovilista impacta dos vehículos y luego se da a la fuga en el poniente de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del sábado 17 de enero de 2026 se registró un accidente automovilístico en las inmediaciones de la comunidad de Providencia, ubicada en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde un automovilista causó daños materiales en dos vehículos y luego se dio a la fuga con rumbo desconocido. A pesar de lo aparatoso del incidente, las autoridades no reportaron la presencia de personas lesionadas.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas, sobre la calle Base, rumbo al mencionado sector, cuando una camioneta Toyota Tacoma, la cual transportaba herramientas y material de albañilería, presuntamente se impactó de frente contra una vagoneta Honda CVR color blanca y modelo reciente. Sin embargo, el conductor de la Toyota Tacoma continuó su camino, aún y cuando la unidad presentaba visibles daños materiales.

Minutos más tarde, el supuesto responsable se estrelló contra un vehículo Nissan Sentra, mismo que se encontraba debidamente estacionado en un conocido yonke de la zona, sitio en el que comercializan autopartes. Derivado del percance, el Nissan Sentra también resultó con severos daños materiales. Después de la segunda colisión, el automovilista dejó la camioneta con el motor y las luces encendidas, para posteriormente huir del lugar a bordo de otro vehículo.

Tras ser alertados sobre la situación, agentes del Departamento de Tránsito Municipal acudieron a la ubicación para tomar conocimiento del caso y realizar el informe correspondiente para el deslinde de responsabilidades, además de asegurar la Toyota Tacoma siniestrada. La camioneta permanecerá bajo resguardo mientras se realizan las respectivas investigaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la identidad del conductor responsable.

Cabe mencionar que, de manera constante, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hace llamados a la prudencia al momento de conducir por las calles de Ciudad Obregón y la zona del Valle del Yaqui. Los autoridades locales exhortan a los automovilistas a acatar los límites de velocidad establecidos, así como a respetar los señalamientos de tránsito instalados en el municipio.

