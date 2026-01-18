Código Rojo en Guanajuato: Intensa BALACERA en anexo deja dos muertos y al menos seis heridos

San Felipe, Guanajuato.- Este sábado 17 de enero de 2026 se activó el Código Rojo en inmediaciones del municipio de San Felipe, en el estado de Guanajuato, luego de que se reportara una agresión armada al interior de un centro de rehabilitación. Este hecho violento generó una intensa movilización de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia en la zona, además de que dejó al menos dos muertos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 17 de enero de 2026, durante las primeras horas del día, en un anexo identificado como Los Marginados, ubicado en el municipio referido. En el sitio se encontraban varias personas cuando al menos dos sujetos armados, hasta ahora no identificados, irrumpieron de forma violenta y abrieron fuego contra quienes estaban al interior del inmueble.

Información preliminar indica que en el lugar se encontraban tres veladores, así como otras personas, cuando los agresores ingresaron portando armas largas y realizaron múltiples disparos. Como resultado del ataque, una persona perdió la vida en el sitio debido a la gravedad de las heridas, mientras que otras siete resultaron lesionadas, una de ellas en estado grave. Más tarde, se confirmó un segundo deceso.

Tras el reporte al Servicio de Emergencias, paramédicos de la Cruz Roja y personal de emergencia acudieron al anexo para brindar atención a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica. La persona fallecida permaneció en el lugar en espera de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato (FGE).

Elementos de seguridad estatales y municipales acordonaron la zona para resguardar la escena y permitir el levantamiento de indicios. Personal de la FGJE de Guanajuato inició las investigaciones con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar el posible móvil de la agresión. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han proporcionado detalles oficiales sobre la identidad de las víctimas. La investigación continúa en curso.