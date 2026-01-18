Con cinta en el rostro e impactos de bala, encuentran cuerpo cerca del Aeropuerto de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado con huellas de tortura, heridas causadas por proyectil de arma de fuego y atado con las manos hacia atrás en calles del fraccionamiento San Luis, perteneciente al sector Las Estancias, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán, al surponiente de la capital de Sinaloa. El hallazgo provocó una intensa movilización por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos registraron la mañana de este domingo 18 de enero de 2026, poco antes de las 08:00 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre una persona sin vida tirada sobre una banqueta y atada a un árbol, en el citado asentamiento humano. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se presentaron en el sitio, pero no localizaron al cadáver en primera instancia.

El cuerpo sin vida del fallecido estaba tirado boca arriba, con las manos atadas hacia atrás y a simple vista se le apreciaba que tenía heridas, al parecer producidas por proyectil de arma de fuego, y una vez confirmado el hecho delictivo, el personal militar acordonó el área con una cinta de precaución de color rojo", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Con las manos atadas y ejecutado a balazos, fue localizado un hombre sobre una de las vialidades del fraccionamiento San Luis, en el sector Las Estancias, en #Culiacán. La víctima vestía un pantalón camuflado color verde militar, una playera negra y tenis negros.



A pesar de que el hoy occiso aún se encuentra en calidad de desconocido, trascendió que se trata de un masculino de aproximadamente 30 años de edad y de complexión regular. Además se dijo que vestía una playera de color negro, un pantalón camuflado color verde militar y tenis negros. Una vez que se constató la presencia del cuerpo, los uniformados procedieron a acordonar y resguardar el perímetro, a la vez que solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar del hallazgo, mientras que policías de investigación cumplieron con las primeras averiguaciones de este homicidio. Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Datos extraoficiales señalan que la víctima mortal presentaba un tatuaje en el brazo con la frase 'Dios por delante' y otro más en el abdomen.

Fuente: Tribuna del Yaqui