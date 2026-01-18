Con un MACHETE, Miguel intenta MATAR a su esposa y suegros en Puebla; los deja graves

Jolalpan, Puebla.- Este sábado 17 de enero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Puebla, así como personal de Servicios de Emergencias, desplegaron un operativo de seguridad en el municipio de Jolalpan, luego de que se reportara un violento ataque al interior de un domicilio: un masculino agredió con un arma blanca a su esposa y a los padres de ella, dejándolos gravemente heridos.

La movilización se registró en la zona sur del estado, en los límites con Guerrero, y derivó en la detención del presunto responsable, identificado como Miguel 'N', quien fue asegurado por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (FGE).

Las tres víctimas están delicadas, señalaron autoridades. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este sábado 17 de enero, cuando vecinos de la vivienda comenzaron a escuchar gritos de auxilio provenientes del interior del inmueble. Al percatarse de la gravedad de la situación, algunas personas ingresaron para brindar apoyo y localizaron a tres personas con heridas provocadas por un objeto punzocortante.

En el lugar se encontraba Miguel 'N', quien presuntamente había utilizado un machete para atacar a su esposa, Magaly 'N', así como a los padres de ella. Al verse rodeado por los vecinos, el sujeto soltó el arma, lo que permitió que se solicitara apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Víctimas fueron trasladadas de urgencia a un hospital

Al sitio arribaron policías municipales de Jolalpan, quienes procedieron a la detención del presunto agresor. De manera paralela, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, quienes presentaban múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones y a la pérdida considerable de sangre, los tres heridos fueron trasladados al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

En tanto, Miguel 'N' permanece detenido en la comandancia municipal, mientras se define su situación jurídica. De manera preliminar, se le atribuyen los delitos de feminicidio en grado de tentativa y homicidio doloso en grado de tentativa.

Horas después, el Gobierno de Puebla informó que el padre de Magaly, un hombre de 78 años de edad, fue trasladado a un hospital de alta especialidad en la capital del estado, debido a la complejidad de su estado clínico. El traslado se realizó mediante una ambulancia aérea del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), desde un hospital de Morelos, con el objetivo de brindarle atención especializada ante las lesiones sufridas durante el ataque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos.

Fuente: Tribun del Yaqui