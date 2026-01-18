Detienen a 'El Mantecas', operador del Cártel de Sinaloa a la orden de Iván Archivaldo Guzmán

Mocorito, Sinaloa.- Iván Valerio Sainz Salazar, alias 'El Mantecas', señalado como presunto objetivo prioritario de las autoridades federales por su papel como operador dentro del Cártel de Sinaloa, fue capturado como resultado de operativo encabezado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano en las comunidades de La Noria de Abajo y La Noria de Arriba, ubicadas en el municipio de Mocorito, Sinaloa. El operativo se llevó a cabo durante las primeras horas de este domingo 18 de enero de 2026.

De acuerdo con fuentes de seguridad, las acciones comenzaron alrededor de las 04:30 horas, cuando elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), ingresaron por tierra y aire en los referidos poblados a través del conocido Camino Real, con un apoyo de un helicóptero artillado. Aunque no se precisa el lugar exacto de la detención, extraoficialmente se indicó que la aprehensión fue resultado de este operativo.

Medios de comunicación, como El Universal, detallan que el nombre de Iván Valerio ha estado involucrado en investigaciones militares, mismas que salieron a la luz cuando fueron expuestas en los documentos filtrados por Guacamaya Leaks. Por su parte, Infobae México confirmó, mediante el Registro Nacional de Detenciones (RND), que la detención del presunto criminal ocurrió a las 06:30 horas de este domingo.

uD83DuDEA8 ¡CONFIRMADO! Detienen a Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas” ??



Un fuerte operativo desplegado por tierra y aire en la zona serrana de Sinaloa culminó con la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, conocido como “El Mantecas”, cuya captura fue confirmada… pic.twitter.com/YXq6K60Hwk — Sinaloa Sin Filtro (@SinaSinFiltro) January 18, 2026

La ficha con la que se reportó el aseguramiento de 'El Mantecas', según la información recabada por la última fuente citada, está firmada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia encabezada por Omar García Harfuch. Un informe filtrado por Guacamaya Leaks señala a Iván Valerio Sainz Salazar como operador del Cártel de Sinaloa y enlace directo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos.

Este reporte, titulado como 'Caso Zarigüeya', detalla que 'El Mantecas' tenía contacto directo de con Cristóbal Castañeda Camarillo, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante la administración del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, así como en los primeros años de la gestión del actual mandatario Rubén Rocha Moya. Actualmente, Castañeda Camarillo funge como secretario de Seguridad del Estado de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui