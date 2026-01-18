Detienen a hombre por alterar el orden y amenazar con pistola de juguete a civiles en Coahuila

Torreón, Coahuila.- Un hombre identificado como Santos 'N.', de 44 años de edad, fue detenido por alterar el orden y realizar amenazas con un arma de juguete en calles del Centro del municipio de Torreón, Coahuila. Al momento de ser abordado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el presunto infractor también los amenazó, por lo que fue asegurado y posteriormente puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el informe oficiales, policías municipales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia en el en el cruce de la avenida Morelos y la calle Juan Antonio de la Fuente, cuando detectaron a un masculino recostado sobre la banqueta, obstruyendo el paso de los peatones, al mismo tiempo que emitía gritos y palabras altisonantes. Al identificarse con los uniformados, el individuo mostró un comportamiento agresivo.

Incluso, el sujeto amenazó a los oficiales con "rafaguearlos", pues afirmó que portaba un arma de fuego. Por tal motivo, los agentes le indicaron que se calmara y mantuviera sus manos visibles. Los elementos policiacos procedieron a realizar una revisión preventiva, asegurando una pistola de juguete de plástico, color negro, cuya apariencia simulaba la de un arma de fuego real, misma que llevaba ente el pantalón y su abdomen.

Una vez que concretó la aprehensión, Santos 'N.' fue presentando ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, además de las faltas o delitos que resulten. En otro caso similar registrado durante la madrugada del sábado 10 de enero de 2026, una mujer identificada como Daniela 'N.', de 34 años, fue detenida por presuntamente cometer una presunta agresión física contra otra fémina en la colonia Centro de Torreón.

La víctima, quien responde al nombre de Aidé Cuevas y tiene 27 años, abordó a los oficiales y les informó lo que había acontecido, por lo que se procedió con la respectiva detención. La presunta responsable fue interceptada por los policías municipales en estricto apego a los protocolos correspondientes y posteriormente puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui