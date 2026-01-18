En plena vía pública de NL, sicarios matan a un hombre; el cuerpo quedó dentro de un vehículo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- La violencia sigue al alza en Nuevo León. La noche de este sábado 17 de enero de 2026, elementos de distintas corporaciones del Gobierno del Estado, así como personal del Gobierno Federal, desplegaron un operativo de seguridad en el municipio de San Nicolás de los Garza, luego de que se reportara un ataque armado contra un automovilista en una zona habitacional. Este hecho violento dejó una víctima.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 17 de enero, alrededor de las 20:25 horas, tiempo local, sobre la calle San Telmo, en la colonia Fresnos del Lago. En ese punto, vecinos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

Testigos señalaron que, momentos antes de los balazos, un automóvil ingresó a la calle a exceso de velocidad, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en la vía pública. Momentos después se escucharon múltiples detonaciones, por lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro, donde yacía un hombre tirado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes y revisaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que este había perdido la vida a consecuencia de la balacera. El cuerpo del ahora fallecido quedó al interior de un vehículo compacto, tipo Suzuki, color plata, que permanecía detenido sobre la vía pública. Tras confirmarse el fallecimiento, la zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena y facilitar las labores de los peritos.

Agentes investigadores realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otros elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque y establecer una línea de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, la identidad del automovilista no ha sido revelada de manera oficial, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para determinar el móvil del ataque y dar con los posibles responsables.

El área permaneció resguardada durante varias horas, lo que generó afectaciones a la circulación local. Las pesquisas están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL).

Fuente: Tribuna del Yaqui